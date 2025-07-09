İçeride filminin yönetmen koltuğunda Farren Blackburn oturuyor. Filmin senaristliğini Christina Hodson üstleniyor. Peki, İçeride filminin konusu ne? İçeride filminin oyuncuları kim?

İÇERİDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Klinik Psikolog Mary Portman (Naomi Watts), bir trafik kazasında eşini kaybetmiştir, oğlu Steven (Charlie Heaton) ise artık hiçbirşeye tepki vermemektedir. Kadın yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken bir yandan da oğluna bakmaya çalışmaktadır. Acısını unutabilmek için kendini başka çocuklara adayan Portman, bir gün kliniğine gelen küçük Tom (Jacob Tremblay) ile yakın bir bağ kurar, hatta annesiz kalmış çocuğu evine kabul eder. Ancak fırtınalı bir gece sırasında Tom ortadan kaybolur. Tom'un o soğukta hayatta kalma ihtimalinin olmadığı söylenmektedir. Bu olay, Mary ve Steven için korku dolu günlerin başlangıcı anlamına gelecektir.

İÇERİDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Naomi Watts

Oliver Platt

Charlie Heaton

Jacob Tremblay

David Cubitt

Crystal Balint

Ellen David

Clémentine Poidatz

Tim Post

Alex Braunstein

İÇERİDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İçeride filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.