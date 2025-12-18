İfşa Günü filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp üstleniyor. Peki, İfşa Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim? İfşa Günü filmi ne zaman vizyona girecek?

İFŞA GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilim kurgu türündeki yapım, uzaylı yaşamın varlığına dair gerçeğin insanlıkla paylaşılacağı kritik bir ana odaklanıyor.

Resmî özetine göre "Disclosure Day", izleyiciye şu soruyu yöneltiyor: “Eğer yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri bunu size gösterseydi, kanıtlasaydı… korkar mıydınız?” Film, insanlığın tamamını ilgilendiren büyük bir gerçeğin açığa çıkışına doğru ilerleyen süreci anlatıyor.

İFŞA GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh O'Connor

Eve Hewson

Emily Blunt

Colin Firth

Colman Domingo

Wyatt Russell

Henry Lloyd-Hughes

İFŞA GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İfşa Günü filmi 12 Haziran 2026 tarihinde vizyona girecek.