Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminin IMDb puanı kaç?
Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminin IMDb puanı kaç?
Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive), yönetmenliğini ve senaristliğini Jim Jarmusch'un üstlendiği, 2013 yapımlı bir komedi filmidir.
SADECE AŞIKLAR HAYATTA KALIR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Asırlardır birbirine aşık iki vampirin öyküsünü aktaran filmin başrollerinde Tilda Swinton ve Tom Hiddleston yer alıyor.
Asırlardır birbirine aşık iki vampirin öyküsünü aktaran filmin başrollerinde Tilda Swinton ve Tom Hiddleston yer alıyor. Terk edilmiş bir şehirde, eski bir evde yaşayan, müzik aletleri ve kitapları ile vakit geçiren Adam, yüzyıllardır bir vampirdir. Fas’ta yaşayan karısı Eve, Adam’ın yanına gelir. Tekrar bir araya gelen aşıklar mutlu günler geçirmektedir. Ancak Eve’in kızkardeşi Ava, çiftin yanına gelince birden tüm hayatları altüst olacaktır.
SADECE AŞIKLAR HAYATTA KALIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tilda Swinton
Tom Hiddleston
Mia Wasikowska
SADECE AŞIKLAR HAYATTA KALIR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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