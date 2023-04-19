Balıkçı Kral filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Balıkçı Kral filminin IMDb puanı kaç?
Balıkçı Kral filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Balıkçı Kral filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Balıkçı Kral filminin IMDb puanı kaç?
Balıkçı Kral (The Fisher King), yönetmenliğini Terry Gilliam, senaristliğini Richard LaGravenese'in üstlendiği, 1991 yapımlı bir komedi/dram filmidir.
BALIKÇI KRAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ünlü bir DJ olan Jack Lucas, bir telefon konuşması sırasında söylediklerinin yanlış anlaşılması sonucu, çılgın bir adamın bir New York barında katliam yapmasına sebep olarak hayatının hatasını yapmıştır. Bu kanlı olaydan yaklaşık üç yıl sonra intihara eğilimli bir alkoliğe dönüşen Jack, sokakları kendi oyun alanına çeviren bir şizofrenle karşılaşır ve aralarındaki iletişim bir dostluğa dönüşür.
BALIKÇI KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeff Bridges
Robin Williams
Adam Bryant
BALIKÇI KRAL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Balıkçı Kral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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