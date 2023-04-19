Kusursuz Dünya filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kusursuz Dünya filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 21:53

Güncelleme: 19.04.2023 - 21:53

Kusursuz Dünya (A Perfect World), yönetmenliğini Clint Eastwood, senaristliğini John Lee Hancock'un üstlendiği, 1993 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.

KUSURSUZ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, Butch Haynes ve partneri Terry Pugh'in Huntsville Hapishanesi’nden kaçtıktan sonraki sıra dışı serüvenleri konu ediliyor.

Butch Haynes hücre arkadaşı Terry Pugh ile hapisten kaçar. Girdikleri evde bir çocuğu rehin alırlar ama Pugh'un çocuğa kötü davranması üzerine Haynes onu öldürür. Daha sonra Haynes’in çocuğu da alıp kaçmasıyla olaylar gelişecektir...

KUSURSUZ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kevin Costner

Clint Eastwood

Laura Dern

KUSURSUZ DÜNYA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kusursuz Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.