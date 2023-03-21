Ölümcül Silah filmi konusu ne? Ölümcül Silah filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:47

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:47

Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri bulunduran Ölümcül Silah filminin yönetmen koltuğunda Roel Reine oturuyor. Senaryosunu J.D. Reine'nin yazdığı film 2008 yılında ABD'de çekildi. İşte Ölümcül Silan (Pistol Whipped) filmi hakkında merak edilenler...

ÖLÜMCÜL SİLAH FİLMİ KONUSU NE?

Tarihin devasa dönüm noktalarının gözalıcı canlandırması. Steven Seagal, kumar problemi ve yüklü miktarda borcu olan eski polismemuru Matt rolünde, muhteşem performanslarından birini sergiliyor. Günün birinde gizemli bir adam gelip, şehrin en azılı gansterlerindenbirini öldürmesi karşılığında tüm borçlarını sileceğini söyleyince,Matt tüm hayatını sonsuza dek değiştirecek bir karar vermek zorundakalır.

ÖLÜMCÜL SİLAH FİLMİ OYUNCULARI

Steven Seagal - Matt Conlin

Lance Henriksen - The Old Man

Blanchard Ryan - Liz

Bernir Mclnerney - Father Koe Maloney

Antoni Corone - Sharp

Matt Salinger - Dealer

Paul Calderon - Blue

Arthur J. Nascarella - Bruno

ÖLÜMCÜL SİLAH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Silah filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.1 olarak belirlenmiştir.