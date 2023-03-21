Yaz Saati filmi konusu ne, ne zaman, nerede çekildi? Yaz Saati filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:48

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:48

Yönetmenliğini ve senaristliğini Fransız yönetmen ve senarist Olivier Assayas'ın üstlendiği Yaz Saati (Summer Hours) filmi 2008 yılında vizyona girmişti. Şimdilerde televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan film hakkında izleyiciler araştırmalar yapıyor. İşte, Yaz Saati filmi hakkında merak edilenler...

YAZ SAATİ FİLMİ KONUSU NE?

Tasarımcı Adrienne, Profesör Frédéric ve iş adamı Jérémie, kariyerlerinde önemli yerlere gelmiş üç kardeştir. Birbirlerinden farklı ve uzak bu üç kardeş sanat koleksiyoncusu anneleri ölünce bir araya gelmek zorunda kalırlar.

Ailelerine ait eşyaları ve çocukluklarının geçtiği evi satışa çıkaran kardeşler, içinde bulunan aile eşyalarından kurtulurken kendi çocuklukları, acı tatlı anılarıyla da yüzleşeceklerdir.

Olivier Assayas’ın son dönemde çektiği en iyi filmlerden biri olduğu söylenen filmde, Edith Scob’un performansı da çok beğeni topladı.

YAZ SAATİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Juliette Binoche - Adrienne

Charles Berling - Frederick

Jeremie Renier - Jeremie

Edith Scob - Helene

Dominique Reymond - Lisa

Valerie Bonneton - Angela

Isabelle Sadoyan - Eloise

Kyle Eastwood - James

YAZ SAATİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yaz Saati (Summer Hours) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.