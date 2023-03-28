İlk Veda filmi konusu nedir? İlk Veda filmi oyuncuları kimler?
İlk Veda (A First Farewell) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İzleyiciler TRT2 ekranlarında yayınlanacak olan film hakkında araştırmalar yapılıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, İlk Veda filmi konusu nedir? İlk Veda filmi oyuncuları kimler?
İlk Veda (A First Farewell) filminin konusu ve oyuncu kadrosu filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İlk Veda filmi konusu nedir? İlk Veda filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
İLK VEDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Isa Yasan, Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman bir çocuktur. Annesi sağır ve menenjit nedeniyle dilsiz kaldı ve sık sık evden uzaklaşıyor. İsa annesini çok seviyor ve ona bakmak, okula gitmek ve çiftlik işi yapmak arasında parçalanıyor. Kalbinur adında hayat dolu küçük bir kızla arkadaş. Birlikte sevimli bir kuzuya bakıyorlar. Kalbinur’un Uygurca notları iyi ama Çince notları korkunç. Ulusal dil Çince olduğu için annesi şehre taşınmak ve geçici bir iş bulmak istiyor ki Kalbinur bir Çin okuluna gidebilsin. Babası planı kabul etmez ve ikisi çok tartışır. O kış İsa’nın babası, İsa’nın annesini huzurevine göndermeye karar verir ve Kalbinur’un ailesi köyü terk etme planları yapar. İsa, okulda “İlk Veda” adlı bir hikaye okur ve veda fikrini tam olarak anlamamasına rağmen, yakında kendisi de deneyimleyecektir.
İLK VEDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tajigul Heilmeier - Kalbinur'un annesi
Yasan Kamisu - İsa'nın babası
Kuramu Kasimu - Kalbinur'un büyükbabası
Rahmati Kuramu - Kalbinur'un babası
Alinaz Rahmati - Kalbinur'un kardeşi
Kalbinur Rahmati - Kalbinur
Ugulem Sugur - İsa'nın annesi
Isa Yasam - İsa
Musa Yasan - İsa'nın kardeşi
İLK VEDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İlk Veda (A First Farewell) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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