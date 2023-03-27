Kör Talih filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1987 yılında vizyona giren Kör Talih filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kör Talih filminin konusu ne? Kör Talih filminin oyuncuları kim? Kör Talih filminin IMDb puanı kaç?
Kör Talih (Przypadek), yönetmenliğini ve senaristliğini Krzysztof Kieslowski'nin üstlendiği, 1987 yapımlı bir dram filmidir.
KÖR TALİH FİLMİNİN KONUSU NE?
Önce baskı gören, sonrasında Polonya Hükümeti tarafından sansürlenen Blind Chance, Krzysztof Kieslowski’nin ilk metafiziksel deha işi. Bireysel mutluluklarla politik ideallerin bağdaşmasının zorluğu ile ilgili bu zorlu dramada Kieslowski şansın hayatımıza seçimler kadar hükmettiğini öne sürüyor.
KÖR TALİH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Boguslaw Linda
Tadeusz Lomnicki
Zbigniew Zapasiewicz
Boguslawa Pawelec
Marzena Trybala
Jacek Borkowski
Jacek Sas-Uhrynowski
Adam Ferency
Monika Gozdzik
Zygmunt Hubner
Irena Byrska
Jerzy Stuhr
Jerzy Moes
KÖR TALİH FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kör Talih filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.
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