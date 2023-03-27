Kör Talih filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:04

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:04

Kör Talih (Przypadek), yönetmenliğini ve senaristliğini Krzysztof Kieslowski'nin üstlendiği, 1987 yapımlı bir dram filmidir.

KÖR TALİH FİLMİNİN KONUSU NE?

Önce baskı gören, sonrasında Polonya Hükümeti tarafından sansürlenen Blind Chance, Krzysztof Kieslowski’nin ilk metafiziksel deha işi. Bireysel mutluluklarla politik ideallerin bağdaşmasının zorluğu ile ilgili bu zorlu dramada Kieslowski şansın hayatımıza seçimler kadar hükmettiğini öne sürüyor.

KÖR TALİH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Boguslaw Linda

Tadeusz Lomnicki

Zbigniew Zapasiewicz

Boguslawa Pawelec

Marzena Trybala

Jacek Borkowski

Jacek Sas-Uhrynowski

Adam Ferency

Monika Gozdzik

Zygmunt Hubner

Irena Byrska

Jerzy Stuhr

Jerzy Moes

KÖR TALİH FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kör Talih filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.