Kör Talih filminin konusu ne, oyuncuları kim?

1987 yılında vizyona giren Kör Talih filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kör Talih filminin konusu ne? Kör Talih filminin oyuncuları kim? Kör Talih filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:04
Kör Talih filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Kör Talih (Przypadek), yönetmenliğini ve senaristliğini  Krzysztof Kieslowski'nin üstlendiği, 1987 yapımlı bir dram filmidir.

KÖR TALİH FİLMİNİN KONUSU NE?

Önce baskı gören, sonrasında Polonya Hükümeti tarafından sansürlenen Blind Chance, Krzysztof Kieslowski’nin ilk metafiziksel deha işi. Bireysel mutluluklarla politik ideallerin bağdaşmasının zorluğu ile ilgili bu zorlu dramada Kieslowski şansın hayatımıza seçimler kadar hükmettiğini öne sürüyor.

KÖR TALİH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Boguslaw Linda 

Tadeusz Lomnicki

Zbigniew Zapasiewicz

Boguslawa Pawelec

Marzena Trybala

Jacek Borkowski 

Jacek Sas-Uhrynowski 

Adam Ferency 

Monika Gozdzik 

Zygmunt Hubner 

Irena Byrska 

Jerzy Stuhr 

Jerzy Moes

KÖR TALİH FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kör Talih filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.


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