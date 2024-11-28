Arsenal filminin konusu ne? Arsenal filminin oyuncuları kim?

Arsenal (Southern Fury) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Arsenal filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Arsenal filminin konusu ne? Arsenal filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Arsenal filminin konusu ne? Arsenal filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 18:54

Arsenal filminin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Mosberg üstleniyor. Peki, Arsenal filminin konusu ne? Arsenal filminin oyuncuları kim? 

ARSENAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde Mikey ve Jp adlı iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Birbirleri koruyarak büyüyen iki kardeşten JP bir şirket kurarken, Mikey ise küçük çaplı bir gangster olup çıkıyor. Mikey, bir mesele yüzünden Eddie King (Nicholas Cage) adlı bir mafya babası tarafından kaçırılıp alı konulduğunda ise onu kurtarmak elbette kardeşi JP’ye düşüyor. Kardeşinin eski dostu olan dedektif Pal’dan (John Cusack) yardım alan JP, günün sonunda kendini King’in ordusuyla karşı karşıya buluyor.

ARSENAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

John Cusack

Adrian Grenier

Lydia Hull

Johnathon Schaech

Tamara Belous

ARSENAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Arsenal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlendi.


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