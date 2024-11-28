Yayınlanma: 28.11.2024 - 18:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 18:00

Boş Ağlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Daniel Burman üstleniyor. Peki, Boş Ağlar filminin konusu ne? Boş Ağlar filminin oyuncuları kim?

BOŞ AĞLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

2008 yılı Arjantin, İspanya, Fransa, İtalya yapımı filmin yönetmeni Daniel Burman. Çocukların yuvadan uçup gitmesiyle karşı karşıya kalınan boşluğun öyküsünü anlatan film, yeni kitabını yazmakta olan bir baba, sosyal hayatına hızlı bir dönüş yapan bir anne ve herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı veya tanık olduğu bir hikayeyi anlatıyor. Film, San Sebastian Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Görüntü ödülleri sahibi.

BOŞ AĞLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cecilia Roth

Inés Efron

Jean Pierre Noher

Arturo Goetz

Omar Núñez

Oscar Martínez

Eugenia Capizzano

Ron Richter

Carlos Bermejo

BOŞ AĞLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Boş Ağlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.