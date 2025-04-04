Yayınlanma: 04.04.2025 - 20:19

Güncelleme: 04.04.2025 - 20:19

İllegal Hayatlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cenk Çelik üstleniyor. Peki, İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim?

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup arkadaşın illegal olarak işlettiği kumarhane salonu devlet tarafından basılır. Bu olaydan sonra işleri sarpa saran arkadaş grubu illegal işlerini devam etmek için bir siyasi parti kurarlar ve siyasete atılırlar. Asıl amaçları kumarhane binasını bir siyasi parti binası gibi göstererek aslında illegal olan bir yeri legal gibi işletmek olsa da zamanla partiye olan bağlılık ve halkın tepkisiyle iktidara bile gelebilecek konuma yükselirler.

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mahsun Karaca - Mahsun Başkan

Müjde Uzman - Şeyma

Bülent Çolak - Koray

Şahin Sarsu - Şahin

Mehmet Kahraman - Mehmet

Uğur Sarhan - Veysel

Okan Has - Nuri

Ali İhsan Varol - Gazeteci

Cenk Çelik - Muro

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

İllegal Hayatlar filmi 13 Ocak 2023 tarihinde vizyona girdi.

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İllegal Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.