İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim?
İllegal Hayatlar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İllegal Hayatlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İllegal Hayatlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cenk Çelik üstleniyor. Peki, İllegal Hayatlar filminin konusu ne? İllegal Hayatlar filminin oyuncuları kim?
İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir grup arkadaşın illegal olarak işlettiği kumarhane salonu devlet tarafından basılır. Bu olaydan sonra işleri sarpa saran arkadaş grubu illegal işlerini devam etmek için bir siyasi parti kurarlar ve siyasete atılırlar. Asıl amaçları kumarhane binasını bir siyasi parti binası gibi göstererek aslında illegal olan bir yeri legal gibi işletmek olsa da zamanla partiye olan bağlılık ve halkın tepkisiyle iktidara bile gelebilecek konuma yükselirler.
İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mahsun Karaca - Mahsun Başkan
Müjde Uzman - Şeyma
Bülent Çolak - Koray
Şahin Sarsu - Şahin
Mehmet Kahraman - Mehmet
Uğur Sarhan - Veysel
Okan Has - Nuri
Ali İhsan Varol - Gazeteci
Cenk Çelik - Muro
İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
İllegal Hayatlar filmi 13 Ocak 2023 tarihinde vizyona girdi.
İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İllegal Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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