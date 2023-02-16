İnci Küpeli Kız filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:32

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:32

İnci Küpeli Kız (Girl with a Pearl Earring), yönetmenliğini Peter Webber, senaristliğini Tracy Chevalier ve Olivia Hetreed'in üstlendiği, 2002 yapımlı bir dram filmidir.

İNCİ KÜPELİ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Hollandalı ressam Johannes Vermeer’e ait “İnci Küpeli Kız” tablosunun yaratılış sürecini çevreleyen olayları ele alıyor.

17 yaşındaki Griet, babası bir iş kazasında kör kalınca ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda kalır ve ressam Johannes Vermeer’in evinde hizmetçi olarak işe başlar. Vermeer, onun yetiştirilme tarzı ve eğitim düzeyine rağmen, renkler ve ışığı algılama kabiliyetini fark ederek, onu resimlerinin gizemli dünyasına çeker. Bu ortak yön, gün geçtikçe onları birbirine yakınlaştıracaktır.

İNCİ KÜPELİ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Firth

Scarlett Johansson

Tom Wilkinson

Essie Davis

Cillian Murphy

Judy Parfitt

Morgan Freeman

İNCİ KÜPELİ KIZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İnci Küpeli Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.