Ogün Kaptanoğlu kimdir? Ogün Kaptanoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ogün Kaptanoğlu, Hatay'da Şevket adlı bir çocuğu enkazdan kurtardığı anları Instagram'dan paylaştı.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından Ogün Kaptanoğlu, KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibiyle beraber arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?
Ogün Kaptanoğlu 29 Aralık 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamış, Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol oynadı. 2006 senesinde senarist Osman Dikiciler’in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen’nin Kardan Adamlar adlı sinema filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını sergiledi.
OGÜN KAPTANOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Fotoğraflar
Hababam Sınıfı Merhaba (Tipsiz)
Büyük Buluşma
Hababam Sınıfı Askerde (Tipsiz)
Hababam Sınıfı 3,5 (Tipsiz)
Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Osman)
Kardan Adamlar (Can)
Taşların Sırrı (Murat)
İstiklal: Kara Yılan
İstiklal: Şehit Şerife Bacı
Senin Uğruna (Selçuk)
Yağmurdan Sonra (Zülfü)
Tek Türkiye (Tolga)
Parmaklıklar Ardında (Cengiz Gürsoy)
Konak (Kurtuluş)
Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki De Kumru (Tan)
Cehennem 3D (Ahmet)
Ay Tutulması (Veysel)
Keşanlı Ali Destanı (Bülent Onaran)
Vatan Yarası (Mustafa Kemal)
Karagül (Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu)
Deli Gönül (Ahmet Ertuğrul)
Çocuklar Sana Emanet
Diriliş Ertuğrul (Titan)
Mehmetçik Kut'ül Amare (Yüzbaşı Hamilton)
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
Uyanış: Büyük Selçuklu (Melik Turanşah)
Kardeşlerim (Resul Özkaya)
İyilik - (Poyraz)
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