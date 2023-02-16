Kara Şövalye Yükseliyor filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:25

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 16:25

Kara Şövalye Yükseliyor (Dark Knight Rises), yönetmenliğini üstlenen Christopher Nolan'ın, senaristliğinde Bob Kane'le birlikte çalıştığı, 2012 yapımlı bir aksiyon filmidir.

KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Terörist Bane’in, Gotham için gizli planları vardır. Kedi kadın Kyle’ı da yanına alan Bane’i engellemeye kimsenin gücü yetmez.

Terörist Bane’in, Gotham için gizli planları vardır. Kedi kadın Kyle’ı da yanına alan Bane’i engellemeye kimsenin gücü yetmez. Batman ilk kez bu kadar zorlu bir rakiple karşı karşıya kalacaktır.

KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christian Bale

Michael Caine

Tom Hardy

Anne Hathaway

Gary Oldman

Marion Cotillard

Joseph Gordon-Levitt

Morgan Freeman

KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kara Şövalye Yükseliyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlenmiştir.