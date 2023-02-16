Kara Şövalye Yükseliyor filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2012 yılında vizyona giren Kara Şövalye Yükseliyor filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kara Şövalye Yükseliyor filminin konusu ne? Kara Şövalye Yükseliyor filminin oyuncuları kim? Kara Şövalye Yükseliyor filminin IMDb puanı kaç?
Kara Şövalye Yükseliyor (Dark Knight Rises), yönetmenliğini üstlenen Christopher Nolan'ın, senaristliğinde Bob Kane'le birlikte çalıştığı, 2012 yapımlı bir aksiyon filmidir.
KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Terörist Bane’in, Gotham için gizli planları vardır. Kedi kadın Kyle’ı da yanına alan Bane’i engellemeye kimsenin gücü yetmez.
Terörist Bane’in, Gotham için gizli planları vardır. Kedi kadın Kyle’ı da yanına alan Bane’i engellemeye kimsenin gücü yetmez. Batman ilk kez bu kadar zorlu bir rakiple karşı karşıya kalacaktır.
KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christian Bale
Michael Caine
Tom Hardy
Anne Hathaway
Gary Oldman
Marion Cotillard
Joseph Gordon-Levitt
Morgan Freeman
KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kara Şövalye Yükseliyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlenmiştir.
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