İnci Taneleri dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin son bölümünde ne oldu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İşte, ayrıntılar...

İnci Taneleri DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan, Ferda’ya donör olduktan sonra onun tedavi sürecine girmesini sağladı. Bir yandan da hastanede Nehir’in tedavisi sürmektedir. Cihan her geçen gün istemese de suç dünyasının içine daha da çekiliyordur. Arama çalışmaları sürerken Azem’in yokluğu Dilber’i perişan etmiştir.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan ile Reyyaz karşı karşıya gelir. Cihan, babasının intikamından vazgeçmeye niyetli değildir. Ancak gelen beklenmedik bir haber, ikisi için de her şeyi değiştirecek bir dönüm noktası olacaktır. Ardında yaşanan kaosu öğrenen Azem, yine iki zor seçenek arasında kalır. Ne gidebiliyor ne de kalabiliyordur. Nehir, babasının yokluğunda savrulmaya devam ederken hayata tutunmak için yakaladığı ikinci şansı kullanmaya yanaşmaz.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 47. bölümü 12 Şubat Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.