İnci Taneleri dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

İnci Taneleri DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem’in yokluğu herkesi başka bir sınavın içine sürüklerken bir tarafta da şehir yeni bir hesaplaşmanın eşiğine gelir. Cihan, hem babasının akıbetiyle ilgili belirsizlikle hem de Elif’in hamilelik haberiyle sarsılır. Dilber için geçmişin kapısı yeniden aralanır. Yas tutulamayan bir ölümün ardından herkes, kendi acısıyla baş etmeye çalışırken Azem’in hatırası etrafında bir araya gelme fikri ortaya çıkar.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azem’in hayatta olduğu gerçeği ortaya çıkarken, yaptığı gizli anlaşmanın bedeli giderek ağırlaşır. Reyyaz’la kurduğu tehlikeli denge, hem yeraltı dünyasında hem de ailesinde yeni çatlaklara yol açar. Dilber, kaybının acısıyla Piraye’yle yüzleşince bastırılmış duyguları gün yüzüne çıkar.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 49. bölümü 26 Şubat Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.