Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:37

Güncelleme: 25.01.2024 - 17:37

Diziseverler yeni dizi İnci Taneleri'nin ne zaman, saat kaçta yayımlanacağını merak ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi hakkında araştırmalar başladı. Peki, İnci Taneleri ilk bölüm ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri saat kaçta başlayacak?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Selma Ergeç

Kubilay Aka