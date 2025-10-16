Perşembe günleri ekrana gelen İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu mu?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları bulunsa da İnci Taneleri yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz net değil.

İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İnci Taneler sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.

Dizinin sezon finaline damga vuran anlardan biri de Azem’in Dilber’i akşam yemeğine davet ettiği sahne oldu. Azem’in sürpriz öpücüğü hem Dilber’i hem ekran karşısındakileri mest etti.

Azem’in Dilber’e oğlu Alişan’ı ona getireceğine dair söz verdiği sahnede duygu fırtınaları eserken Dilber ve Yıldız cephesinde ise kaset şoku yaşandı. Yıllar önceki gizemli olayla ilgili Kamuran’ın ikiliyle yaptığı konuşmayı kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla gizemli olaya dair izleyicilerin merakı daha da arttı.