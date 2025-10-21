Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi açıklandı mı?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 15 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

Eylül ayı itibarıyla diziler, birer bire yeni sezonları ile ekranlara dönüş yaptı. Yeni diziler de ekran yolculuğuna başladı.

Ancak İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin 3. sezon çekimlerinin 2026 yılının Ocak ayında başlayacağı, 45. bölümün de Şubat ayında yayınlanacağı iddia ediliyor.

İlerleyen günlerde BKM'den konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu İnci Taneleri dizisinin 3. sezon kadrosuna yeni isimler dahil olacak. Ancak yeni sezon oyuncuları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.