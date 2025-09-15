İnci Taneleri yeni sezon tarihi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? İnci Taneleri 3. sezon ne zaman başlayacak?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağı iddiaları ise henüz netlik kazanmadı. İlerleyen günlerde konuya ilişkin BKM'den açıklama yapılması bekleniyor.

Dizinin sezon finaline damga vuran anlardan biri de Azem’in Dilber’i akşam yemeğine davet ettiği sahne oldu. Azem’in sürpriz öpücüğü hem Dilber’i hem ekran karşısındakileri mest etti. Azem’in Dilber’e oğlu Alişan’ı ona getireceğine dair söz verdiği sahnede duygu fırtınaları eserken Dilber ve Yıldız cephesinde ise kaset şoku yaşandı. Yıllar önceki gizemli olayla ilgili Kamuran’ın ikiliyle yaptığı konuşmayı kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla gizemli olaya dair izleyicilerin merakı daha da arttı.