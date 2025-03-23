Indiana Jones: Son Macera filminin konusu ne? Indiana Jones: Son Macera filminin oyuncuları kim?
Indiana Jones: Son Macera (Indiana Jones and the Last Crusade) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Indiana Jones: Son Macera filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Indiana Jones: Son Macera filminin konusu ne? Indiana Jones: Son Macera filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Indiana Jones: Son Macera filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini George Lucas, Philip Kaufman, Jeffrey Boam ve Menno Meyjes üstleniyor. Peki, Indiana Jones: Son Macera filminin konusu ne? Indiana Jones: Son Macera filminin oyuncuları kim?
SON MACERA FİLMİNİN KONUSU NE?
Indiana Jones (Harrison Ford) bu sefer Hz. İsa'nın kutsal çanağını araştırırken kaybolan babası Henry Jones'u (Sean Connery) arıyor. Aynı çanağın peşine Naziler de düştüğünden Indiana Jones bir süre sonra babasının Naziler tarafından kaçırıldığını anlıyor. Böylece izleri ve ipuçlarını takip eden Indiana, babasının yerini buluyor ama kendisi de yakalanınca Naziler hesabına kutsal çanağı baba oğul aramaya başlıyorlar. Ancak bulunan kutsal çanak kimseye de pek hayırlı gelmeyecektir...
SON MACERA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vernon Dobtcheff
Harrison Ford
Sean Connery
Denholm Elliott
Alison Doody
John Rhys-Davies
Julian Glover
River Phoenix
Eugene Lipinski
Michael Byrne
Kevork Malikyan
Richard Young
Alexei Sayle
Ronald Lacey
Pat Roach
Alex Hyde-White
Michael Sheard
David Murray
Nicola Scott
Bradley Gregg
Derek Lyons
Martin Gordon
Paul Humpoletz
Ted Grossman
Stefan Kalipha
SON MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Indiana Jones: Son Macera filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.
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