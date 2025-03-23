Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:28

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:28

Indiana Jones: Son Macera filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini George Lucas, Philip Kaufman, Jeffrey Boam ve Menno Meyjes üstleniyor. Peki, Indiana Jones: Son Macera filminin konusu ne? Indiana Jones: Son Macera filminin oyuncuları kim?

SON MACERA FİLMİNİN KONUSU NE?

Indiana Jones (Harrison Ford) bu sefer Hz. İsa'nın kutsal çanağını araştırırken kaybolan babası Henry Jones'u (Sean Connery) arıyor. Aynı çanağın peşine Naziler de düştüğünden Indiana Jones bir süre sonra babasının Naziler tarafından kaçırıldığını anlıyor. Böylece izleri ve ipuçlarını takip eden Indiana, babasının yerini buluyor ama kendisi de yakalanınca Naziler hesabına kutsal çanağı baba oğul aramaya başlıyorlar. Ancak bulunan kutsal çanak kimseye de pek hayırlı gelmeyecektir...

SON MACERA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vernon Dobtcheff

Harrison Ford

Sean Connery

Denholm Elliott

Alison Doody

John Rhys-Davies

Julian Glover

River Phoenix

Eugene Lipinski

Michael Byrne

Kevork Malikyan

Richard Young

Alexei Sayle

Ronald Lacey

Pat Roach

Alex Hyde-White

Michael Sheard

David Murray

Nicola Scott

Bradley Gregg

Derek Lyons

Martin Gordon

Paul Humpoletz

Ted Grossman

Stefan Kalipha

SON MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Indiana Jones: Son Macera filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.