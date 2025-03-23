Benimle Dans Et filminin konusu ne? Benimle Dans Et filminin oyuncuları kim?
Benimle Dans Et (Devil's Due) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Benimle Dans Et filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Benimle Dans Et filminin konusu ne? Benimle Dans Et filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Benimle Dans Et filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Shinobu Yaguchi üstleniyor. Peki, Benimle Dans Et filminin konusu ne? Benimle Dans Et filminin oyuncuları kim?
BENİMLE DANS ET FİLMİNİN KONUSU NE?
Suzuki Shizuka, bir hipnotizmacı tarafından tedavi edilen ve büyü altında bırakılan bir holdingde çalışan bir ofis kadınıdır. Bundan sonra ne zaman bir melodi duysa şarkı söyleyip dans etmekten başka bir şey yapamaz. Kaynağı, uzunluğu ya da kalitesi ne olursa olsun, dans etmek için bestelenmiştir. Shizuka rahatlamak için hipnozcuya geri döner, ancak ona en çok ihtiyaç duyulduğu anda hiçbir yerde bulunamaz.
BENİMLE DANS ET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Akira Takarada
Tsuyoshi Muro
Ayaka Miyoshi
Takahiro Miura
Yû Yashiro
BENİMLE DANS ET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Benimle Dans Et filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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