Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:19

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:19

İngiliz İşi (London Heist) filminin yönetmen koltuğunda Mark McQueen otururken filmin senaryosunu Craig Fairbrass ve Chris Regan kaleme aldı. 2017'de İngiltere'de vizyona giren İngiliz İşi filminin türü aksiyon ve gerilimdir. Peki, İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

İNGİLİZ İŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir silahlı soyguncu olan Jack Cregan, babasının cinayetinin ve çalınan soygun parasının arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışır ve bu sırada hayatını tehlikeye atar. Jack'in kısa sürede yaşadığı hayal kırıklığı, ona kendi varlığını sorgulatır. Suçluların ve yoldan çıkmış bir polis dedektifi tarafından kovalanırken olanların ardındaki gizemi çözmeye ve intikamını almaya çalışır.

İNGİLİZİ İŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Craig Fairbrass

James Cosmo

Steven Berkoff

Tony Denham

Mem Ferda

Nick Moran

Nathalie Claire Cox

Roland Manookian

Eddie Webber

George Russo

Charlotte Lewis

Valentine Cawley

Shane Hart

İNGİLİZ İŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İngiliz İşi filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.1 olarak belirlenmiştir.