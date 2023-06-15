İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi filmi oyuncuları kimler?
İngiliz İşi (London Heist) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, İngiliz İşi filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi filmi oyuncuları kimler?
İngiliz İşi (London Heist) filminin yönetmen koltuğunda Mark McQueen otururken filmin senaryosunu Craig Fairbrass ve Chris Regan kaleme aldı. 2017'de İngiltere'de vizyona giren İngiliz İşi filminin türü aksiyon ve gerilimdir. Peki, İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
İNGİLİZ İŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Profesyonel bir silahlı soyguncu olan Jack Cregan, babasının cinayetinin ve çalınan soygun parasının arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışır ve bu sırada hayatını tehlikeye atar. Jack'in kısa sürede yaşadığı hayal kırıklığı, ona kendi varlığını sorgulatır. Suçluların ve yoldan çıkmış bir polis dedektifi tarafından kovalanırken olanların ardındaki gizemi çözmeye ve intikamını almaya çalışır.
İNGİLİZİ İŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Craig Fairbrass
James Cosmo
Steven Berkoff
Tony Denham
Mem Ferda
Nick Moran
Nathalie Claire Cox
Roland Manookian
Eddie Webber
George Russo
Charlotte Lewis
Valentine Cawley
Shane Hart
İNGİLİZ İŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İngiliz İşi filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.1 olarak belirlenmiştir.
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