Kısmet dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Kısmet dizisi nerede çekildi?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:35

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:35

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, FOX’un merakla beklenen dizisi Kısmet seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

KISMET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Kısmet, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor. Kısmet Apartmanı’nda başlayan Doğan’ın aşkı, aileler arasındaki sosyal farklılıklar ve ikisinin de şahsına münasır karakterleri nedeniyle bir türlü nihayete ermez. Dizide; Doğan ve Melike’nin kavuşup kavuşmayacağının hikayesinin yanı sıra, Kısmet Apartmanı sakinlerinin hikayeleri de izleyiciyle buluşacak.



KISMET DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Melike, iki sene önce evlendiği Taner'den boşanmaya karar vererek, yeniden anne babasının evine geri döner. Döndüğünde de, çocukluk aşkı Doğan'ı iki sene önce nasıl bıraktıysa öyle bulur. Balkonda ve yalnız... Melike'nin bu geri dönüşü, Doğan'ın aklını karıştırır. Bu duruma da en çok Doğan'ın annesi Sema sinirlenir. Çünkü Melike'nin gelmesinin, oğlunun nişanlısı Ceylan'la aralarını bozacağını düşünür. Nitekim, yanılmaz da. Kafası karışan Doğan, iki kadın arasında kalmıştır. Sevdiği Melike'nin mi, yoksa onu seven Ceylan'ın mı peşinden gidecektir?

KISMET DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz ve Naz Öngen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

KISMET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyiciyi hem güldürecek hem de yer yer duygulandıracak dizi, 16 Haziran Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.





