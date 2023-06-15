Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:47

Güncelleme: 15.06.2023 - 12:47

Melek Deneyi filminin yönetmen koltuğunda Jay Martin oturuyor. Filmin senaryosunu Angelique Hanus kaleme aldı. 2016 yılında ABD'de vizyona giren Melek Deneyi filminin türü bilim kurgu, aksiyon, fantastik, gerilim, komedi ve maceradır. Melek Deneyi filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Melek Deneyi filmi konusu nedir? Melek Deneyi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MELEK DENEYİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşları 14 ila 6 arasında değişen 6 çocuk, laboratuvar ortamında özel olarak yetiştirilmiş melezlerdir. Bu çocuklar DNA’larına eklenen %2 oranında kuş DNA’sı sayesinde kanatlarıyla uçabilme yeteneği kazanmışlardır. Bir gün bakıcıları Jeb’in yardımlarıyla tutuldukları “okul”dan kaçarlar ve dağlarda yaşamaya başlarlar. Ancak en küçükleri olan Angel kaçırılınca Maximum “Max”, Ride’ın önderliğinde zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk sırasında kendi geçmişlerini de keşfetme şansı yakalayacaklardır.

MELEK DENEYİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tina Huang

Carrie Wampler

Karla Zamudio

Allie Marie Evans

Zayne Emory

Luke Gregory Crosby

Patrick Johnson

MELEK DENEYİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Melek Deneyi (Maximum Ride) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlenmiştir.