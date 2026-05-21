İntikam filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Filmin senaristliğini David Marconi üstleniyor. Peki, İntikam filminin konusu ne? İntikam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Restoran sahibi olan Quan zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. Yaşanan korkunç olayın etkisinden uzun süre çıkamayan acılı baba kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinir. Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulacaktır.

İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Pierce Brosnan

Orla Brady

İNTİKAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.