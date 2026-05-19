Cumhuriyet Gazetesi Logo
Menekşe Gözler filminin konusu ne? Menekşe Gözler filminin oyuncuları kim?

Menekşe Gözler filminin konusu ne? Menekşe Gözler filminin oyuncuları kim?

19.05.2026 10:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Menekşe Gözler filminin konusu ne? Menekşe Gözler filminin oyuncuları kim?

Menekşe Gözler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Menekşe Gözler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Menekşe Gözler filminin konusu ne? Menekşe Gözler Tatil filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Menekşe Gözler filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Safa Önal üstleniyor. Peki, Menekşe Gözler filminin konusu ne? Menekşe Gözler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

MENEKŞE GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Erol ve Sadi aynı gazinoda çalışan iki yakın arkadaştır. Sadi çalıştığı gazinoda dansözlük yapan Serap'a aşık olur. Serap aşkına karşılık verir ancak Sadi'nin uzatmalı bir sevgilisinin olduğunu öğrenince ortadan kaybolur. Sadi ortadan kaybolan Serap'ı arasa da onu hiçbir yerde bulamaz. Erol da arkadaşı için Serap'ın peşine düşer. Bu sırada Mehtap adında bir kadınla tanışan Erol ona aşık olur. Ancak çok geçmeden Mehtap'ın aslında Serap olduğu ortaya çıkar.

MENEKŞE GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sadri Alışık

Fatma Girik

Erol Büyükburç

MENEKŞE GÖZLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Menekşe Gözler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #türk filmi #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı hangi isim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı hangi isim oldu? Survivor Türkiye 2026 sezonunun 18 Mayıs 2026 akşamı yayınlanan bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne olurken, kazanan takım önemli bir avantaj elde etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı hangi isim oldu?
Son Bir Tatil filminin konusu ne? Son Bir Tatil filminin oyuncuları kim?
Son Bir Tatil filminin konusu ne? Son Bir Tatil filminin oyuncuları kim? Son Bir Tatil filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Bir Tatil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Bir Tatil filminin konusu ne? Son Bir Tatil filminin oyuncuları kim?
TV yayın akışı 19 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 19 Mayıs Salı! Bugün hangi kanalda ne var? 19 Mayıs 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 19 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...