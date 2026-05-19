Menekşe Gözler filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Safa Önal üstleniyor. Peki, Menekşe Gözler filminin konusu ne? Menekşe Gözler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MENEKŞE GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Erol ve Sadi aynı gazinoda çalışan iki yakın arkadaştır. Sadi çalıştığı gazinoda dansözlük yapan Serap'a aşık olur. Serap aşkına karşılık verir ancak Sadi'nin uzatmalı bir sevgilisinin olduğunu öğrenince ortadan kaybolur. Sadi ortadan kaybolan Serap'ı arasa da onu hiçbir yerde bulamaz. Erol da arkadaşı için Serap'ın peşine düşer. Bu sırada Mehtap adında bir kadınla tanışan Erol ona aşık olur. Ancak çok geçmeden Mehtap'ın aslında Serap olduğu ortaya çıkar.

MENEKŞE GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sadri Alışık

Fatma Girik

Erol Büyükburç

MENEKŞE GÖZLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Menekşe Gözler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.