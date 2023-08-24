Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:00

İntikam Vakti filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Senaristliğini Nicolas Boukhrief üstleniyor. Peki, İntikam Vakti filminin konusu ne? İntikam Vakti filminin oyuncuları kim?

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Fortico Security, her hafta Los Angeles'ta kamyonlarla yüz milyonlarca doları taşıma konusunda uzmanlaşmıştır. Ekiplerinin en yeni üyesi ise endini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adamdır. Bir soygun sırasında konrtolü ele alıp durumu kolayca çözen H ekip arkadaşlarını şaşırtır. Fakat vurgundan sonra takım arkadaşlarını onun gerçekte kim olduğunu ve amacının ne olduğunu merak etmeye başlar.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Holt McCallany

Scott Eastwood

Josh Hartnett

Jeffrey Donovan

Laz Alonso

Rocci Williams

Andy Garcia

Deobia Oparei

Raul Castillo

Chris Reilly

Eddie Marsan

Tadhg Murphy

Mark Arnold

Gerald Tyler

Alex Ferns

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Vakti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.