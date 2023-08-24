İntikam Vakti filminin konusu ne? İntikam Vakti filminin oyuncuları kim?
İntikam Vakti (Wrath Of Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İntikam Vakti filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İntikam Vakti filminin konusu ne? İntikam Vakti filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İntikam Vakti filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Senaristliğini Nicolas Boukhrief üstleniyor. Peki, İntikam Vakti filminin konusu ne? İntikam Vakti filminin oyuncuları kim?
İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Fortico Security, her hafta Los Angeles'ta kamyonlarla yüz milyonlarca doları taşıma konusunda uzmanlaşmıştır. Ekiplerinin en yeni üyesi ise endini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adamdır. Bir soygun sırasında konrtolü ele alıp durumu kolayca çözen H ekip arkadaşlarını şaşırtır. Fakat vurgundan sonra takım arkadaşlarını onun gerçekte kim olduğunu ve amacının ne olduğunu merak etmeye başlar.
İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
Holt McCallany
Scott Eastwood
Josh Hartnett
Jeffrey Donovan
Laz Alonso
Rocci Williams
Andy Garcia
Deobia Oparei
Raul Castillo
Chris Reilly
Eddie Marsan
Tadhg Murphy
Mark Arnold
Gerald Tyler
Alex Ferns
İNTİKAM VAKTİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İntikam Vakti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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