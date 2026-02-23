İntikamın Bedeli filminin yönetmen koltuğunda Roger Donaldson oturuyor. Filmin senaristliğini Todd Hickey ve Robert Tannen üstleniyor. Peki, İntikamın Bedeli filminin konusu ne? İntikamın Bedeli filminin oyuncuları kim?

İNTİKAM BEDELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Will Gerard (Nicolas Cage) kendini mesleğine adamış bir İngilizce öğretmenidir. Başarılı bir müzisyen olan karısı Laura (January Jones) ile mutlu bir evliliği vardır. Orkestra konserleri, arka bahçede verilen mangal partileri ve Will'in en sevdiği hobisi olarak, çalıştığı okulun müdürü (Harold Perrineau) ile yaptığı satranç maçlarıyla geçirdikleri rahat bir ev hayatları vardır. Bir gece yaşamları korkunç bir olayla altüst olur. Provadan çıkan Laura ağır bir cinsel saldırının kurbanı olur. Karısının durumunu öğrenmek için telaş içinde hastanede bekleyen Will'in yanına iyi giyimli bir adam (Guy Pearce) gelir ve ona sessizce, bu olaydan sonra, çifti duygusal olarak çok yıpratacak olan adli süreci yaşamak yerine, adaleti derhal yerine getirmeyi teklif eder. Bir çılgınlık anında çabuk karar vermesi gereken Will bu teklifi kabul eder ve yasal olmayan yollardan düzen sağlamaya çalışan bir yeraltı örgütünün içine düşüverir. Olaylar gitgide daha korkutucu ve tehlikeli bir hal almaya başlar.

İNTİKAM BEDELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Guy Pearce

January Jones

İNTİKAM BEDELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikamın Bedeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.