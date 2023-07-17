Patlat Kazan yarışmasının konusu nedir? Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne? Patlat Kazan yarışmasının sunucusu kim?

Patlat Kazan yarışmasının formatı, ödülü ve sunucusunun kim olduğu merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Patlat Kazan yarışmasının konusu nedir? Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne? Patlat Kazan yarışmasının sunucusu kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:50
Patlat Kazan yarışmasının konusu nedir? Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne? Patlat Kazan yarışmasının sunucusu kim?
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Patlat Kazan yarışmasının hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve formatının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Patlat Kazan yarışmasının konusu nedir? Patlat Kazan yarışmasının ödülü ne? Patlat Kazan yarışmasının sunucusu kim? İşte ayrıntılar...

PATLAT KAZAN YARIŞMASI KONUSU NEDİR?

Patlat Kazan’da, stüdyodaki 22 yarışmacı tek bir amaç için kenetlenecek ve balonlar, hayaller için birbiri ardına patlayacak. 22 yarışmacının, birbirine kenetleneceği, hayalleri için, mücadele edeceği yarışmanın, her dakikasını nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz. Birbirinden ilginç yarışmacılara, unutulmaz insan hikayelerine tanık olacaksınız.  

PATLAT KAZAN YARIŞMASININ ÖDÜLÜ NE?

Sadece balon patlatarak "1 milyon TL" lira kazanma imkanı sunan "Patlat Kazan", seyirciye sıra dışı bir eğlence vaat ediyor.  

PATLAT KAZAN YARIŞMASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Patlat Kazan yarışması 17 Temmuz akşamı Star TV ekranlarında başlıyor.

PATLAT KAZAN YARIŞMASI SUNUCUSU KİMDİR?

Alışılmış yarışma programlarının, tüm klişelerini alt üst eden "Patlat Kazan" yarışmasının sunucusu olarak Cemal Can Canseven görev yapacak.


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