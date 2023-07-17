Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu ne, nerede çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi oyuncuları kimler?
Oflu Hoca'nın Şifresi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Oflu Hoca'nın Şiftesi filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir, nerede çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi oyuncuları kimler?
Oflu Hoca'nın Şifresi filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç otururken filmin senaryosunu Hilmi Alişanoğlu, Engin Elgün ve Ferhat Ergün kaleme aldı. Filmseverler, Oflu Hoca'nın Şiftesi filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir, nerede çekildi? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Daha önce Sümela'nın Şifresi filmine imza atan Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçmektedir. Yerel bir kanalın programında çıkar, fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider. Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler de işlerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve diğerlerine göre kulübün yeni başkanı olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim değildir. Bu nedenle Oflu Hoca da başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır ve aralarında esaslı bir rekabet başlar.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Didem Balçın - Asiye
Başak Daşman - Ümmiye
Tarık Papuçoğlu - Ürolog
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Füruzan Asena Ongan - Nur
Onur Dilber - İdris
Deha Beşyıldız - Metin
Timur Ölkebaş - Pompacı
Ali Demirel - Lemi
Ceyhun Gen - Zeki
Emin Albayrak - Yaşar
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Yılmaz Vural - Oyuncu
Özlem Savaş - Ürolog
Ahmet Kural - Bakan
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca'nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Oflu Hoca'nın Şifresi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlenmiştir.
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