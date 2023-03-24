Iron Man 2 filminin konusu nedir? Iron Man 2 filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 14:55

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 14:55

Marvel filmi olan Iron Man beyaz perdeye damgasını vuran film serilerinden biri olarak biliniyor. Yönetmen koltuğunda Jon Favreau'nun oturduğu senaristliğini ise Justin Theroux'un yaptığı filmin kadrosunda birbirinden ünlü Hollywood yıldızlarını bulunuyor. Iron Man 2 filminin konusu araştırılıyor. İşte Iron Man 2 filmine dair merak edilenler...

IRON MAN 2 FİLMİ KONUSU NE?

Küstah ama seksi bir işinsanı görüntüsündeki Tony Stark aslında Iron Man'in ta kendisidir ve bu özelliğini tüm dünya ile paylaşmaktan hiç de çekinmiyordur. Sırrını paylaşması için "mahalle baskısı" gören Stark, orduya da hükumete de ser veriyor sır vermiyordur. Zırhının sırrı bir tek kahramanımıza ait olmalıdır! Teknolojisini orduyla paylaşması için iktidar, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts, ve James Rhodey Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir. Yönetmen Jon Favreau ve Oscar'a aday gösterilen Robert Downey Jr'ı tekrar bir araya getiren Iron Man 2'de, milyarder mucit Tony Stark ve arkadaşlarının macera dolu komedisi eğlenceli dakikalar vaadediyor.

IRON MAN 2 FİLMİ OYUNCULARI

Robert Downey Jr. - Tony Stark / Iron Man

Don Cheadle - Jim Rhodes

Scarlett Johansson - Notasha Romanoff / Black Widow

Mickey Rourke - Ivan / Whiplash

Gwyneth Paltrow - Pepper Potts

Sam Rockwell - Justin Hammer

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Garry Shandling - Senator Stern

U.S. Marshal - Kate Mara

Agent Coulson - Clark Gregg

François Duhamel - Detective Lemieux

Philippe Bergeron - Karim Saleh

Major Allen - Tim Guinee

Hogan - Jon Favreau

Christine Everhart - Leslie Bibb

Howard Stark - John Slattery

Larry King - Stan Lee

Rebecca - Helena Mattsson

Chess Roberts - Olivia Munn

Dr. Jason Miller - Keith Middlebrook

IRON MAN 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Iron Man 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.9 olarak belirlenmiştir.



