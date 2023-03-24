Iron Man 2 filminin konusu nedir? Iron Man 2 filmi oyuncuları kimler?
Iron Man 2 (Demir Adam 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler Iron Man 2 filminin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Iron Man 2 filminin konusu nedir? Iron Man 2 filmi oyuncuları kimler?
Marvel filmi olan Iron Man beyaz perdeye damgasını vuran film serilerinden biri olarak biliniyor. Yönetmen koltuğunda Jon Favreau'nun oturduğu senaristliğini ise Justin Theroux'un yaptığı filmin kadrosunda birbirinden ünlü Hollywood yıldızlarını bulunuyor. Iron Man 2 filminin konusu araştırılıyor. İşte Iron Man 2 filmine dair merak edilenler...
IRON MAN 2 FİLMİ KONUSU NE?
Küstah ama seksi bir işinsanı görüntüsündeki Tony Stark aslında Iron Man'in ta kendisidir ve bu özelliğini tüm dünya ile paylaşmaktan hiç de çekinmiyordur. Sırrını paylaşması için "mahalle baskısı" gören Stark, orduya da hükumete de ser veriyor sır vermiyordur. Zırhının sırrı bir tek kahramanımıza ait olmalıdır! Teknolojisini orduyla paylaşması için iktidar, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts, ve James Rhodey Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir. Yönetmen Jon Favreau ve Oscar'a aday gösterilen Robert Downey Jr'ı tekrar bir araya getiren Iron Man 2'de, milyarder mucit Tony Stark ve arkadaşlarının macera dolu komedisi eğlenceli dakikalar vaadediyor.
IRON MAN 2 FİLMİ OYUNCULARI
Robert Downey Jr. - Tony Stark / Iron Man
Don Cheadle - Jim Rhodes
Scarlett Johansson - Notasha Romanoff / Black Widow
Mickey Rourke - Ivan / Whiplash
Gwyneth Paltrow - Pepper Potts
Sam Rockwell - Justin Hammer
Samuel L. Jackson - Nick Fury
Garry Shandling - Senator Stern
U.S. Marshal - Kate Mara
Agent Coulson - Clark Gregg
François Duhamel - Detective Lemieux
Philippe Bergeron - Karim Saleh
Major Allen - Tim Guinee
Hogan - Jon Favreau
Christine Everhart - Leslie Bibb
Howard Stark - John Slattery
Larry King - Stan Lee
Rebecca - Helena Mattsson
Chess Roberts - Olivia Munn
Dr. Jason Miller - Keith Middlebrook
IRON MAN 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Iron Man 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.9 olarak belirlenmiştir.
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