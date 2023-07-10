Ofsayt filminin konusu ne? Ofsayt filminin oyuncuları kim?
Ofsayt filmi (Offside) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ofsayt filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ofsayt filminin konusu ne? Ofsayt filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ofsayt (Offside) filminin yönetmen koltuğunda Jafar Panahi oturuyor. 2006 yapımı filmin senaristliğini de Jafar Panahi üstleniyor. Peki, Ofsayt filminin konusu ne? Ofsayt filminin oyuncuları kim?
OFSAYT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Stadyumlara girişlerinin engellendiği bir ülkede, kadınların futbol sevgileri uğruna verdikleri mücadele ele alınıyor.
İran'da kadınların stadyuma girerek erkeklerle birlikte maç seyretmesinin yasak olması üzerine, İran'ın 2006 Dünya Kupası'na kalmasının belli olacağı son maçı statta izlemek isteyen kadınlar tek bir çare bulurlar: stadyuma erkek kılığında girmek. Kadınların bir kısmı fark edilmeden girmeyi başarsa da bazıları, polisin dikkatini çeker ve maç bitene kadar göz altında tutulmak üzere götürülürler. Hayattaki, belki de en büyük istekleri olan, o maçı stadyumda canlı canlı izleyebilme şansını kaybederler.
OFSAYT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ayda Sadeqi
Sima Mobarak-Shahi
Shayesteh Irani
Golnaz Farmani
Mahnaz Zabihi
Safdar Samandar
Nazanin Sediq-zadeh
Mohsen Tabandeh
Masoud Kheymeh-kabood
Mohammad Kheir-abadi
Hadi Saeedi
Ali Baradari
Liron Levo
OFSAYT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ofsayt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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