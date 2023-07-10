Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:57

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:57

Ofsayt (Offside) filminin yönetmen koltuğunda Jafar Panahi oturuyor. 2006 yapımı filmin senaristliğini de Jafar Panahi üstleniyor. Peki, Ofsayt filminin konusu ne? Ofsayt filminin oyuncuları kim?

OFSAYT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Stadyumlara girişlerinin engellendiği bir ülkede, kadınların futbol sevgileri uğruna verdikleri mücadele ele alınıyor.

İran'da kadınların stadyuma girerek erkeklerle birlikte maç seyretmesinin yasak olması üzerine, İran'ın 2006 Dünya Kupası'na kalmasının belli olacağı son maçı statta izlemek isteyen kadınlar tek bir çare bulurlar: stadyuma erkek kılığında girmek. Kadınların bir kısmı fark edilmeden girmeyi başarsa da bazıları, polisin dikkatini çeker ve maç bitene kadar göz altında tutulmak üzere götürülürler. Hayattaki, belki de en büyük istekleri olan, o maçı stadyumda canlı canlı izleyebilme şansını kaybederler.

OFSAYT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ayda Sadeqi

Sima Mobarak-Shahi

Shayesteh Irani

Golnaz Farmani

Mahnaz Zabihi

Safdar Samandar

Nazanin Sediq-zadeh

Mohsen Tabandeh

Masoud Kheymeh-kabood

Mohammad Kheir-abadi

Hadi Saeedi

Ali Baradari

Liron Levo

OFSAYT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ofsayt filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.