İyi, Kötü ve Ölü filminin yönetmen koltuğunda Timothy Woodward Jr. oturuyor. Filmin senaristliğini Sean Ryan üstleniyor. Peki, İyi, Kötü ve Ölü filminin konusu ne? İyi, Kötü ve Ölü filminin oyuncuları kim?

İYİ, KÖTÜ VE ÖLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski batının çizgi roman dünyasında geçen bir hikayede, bir silahşor kasabaya gelir ve öfkeli ruhlar tarafından geri getirilen ölülerle savaşmak zorundadır.

İYİ, KÖTÜ VE ÖLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Messner - Brian Barns

Dolph Lundgren - Ajan Bob Rooker

Danny Trejo - Mateo Perez

Vivica A. Fox - Imani Cole

Natassia Malthe - Christine

John Laughlin - Howard

Angell Conwell - Ajan Taylor

Chris Jai Alex - Ajan Black

Erin O'Brien - Jesse

Stefania Spampinato - Sarah Barns

Josh Berger - Eric

Braxton Davis - Ajan Mic

Stephen Brown - Officer Mike

İYİ, KÖTÜ VE ÖLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İyi, Kötü ve Ölü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.