İyi, Kötü ve Ölü filminin yönetmen koltuğunda Timothy Woodward Jr. oturuyor. Filmin senaristliğini Sean Ryan üstleniyor. Peki, İyi, Kötü ve Ölü filminin konusu ne? İyi, Kötü ve Ölü filminin oyuncuları kim?
İYİ, KÖTÜ VE ÖLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski batının çizgi roman dünyasında geçen bir hikayede, bir silahşor kasabaya gelir ve öfkeli ruhlar tarafından geri getirilen ölülerle savaşmak zorundadır.
İYİ, KÖTÜ VE ÖLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Johnny Messner - Brian Barns
Dolph Lundgren - Ajan Bob Rooker
Danny Trejo - Mateo Perez
Vivica A. Fox - Imani Cole
Natassia Malthe - Christine
John Laughlin - Howard
Angell Conwell - Ajan Taylor
Chris Jai Alex - Ajan Black
Erin O'Brien - Jesse
Stefania Spampinato - Sarah Barns
Josh Berger - Eric
Braxton Davis - Ajan Mic
Stephen Brown - Officer Mike
İYİ, KÖTÜ VE ÖLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İyi, Kötü ve Ölü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.