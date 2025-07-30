Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher : Never Go Back) filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Filmin senaristliğini Marshall Herskovitz, Edward Zwick üstleniyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?
JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN KONUSU NE?
İlk filmin 4 yıl sonrasındaki olayları konu alacak olan devam halkası, eski ordu üssüne geri dönen Jack Reacher'ı konu alacak. Reacher binbaşının isteği üzerine eski üssüne geri gelir. Ancak Reacher geri döndüğünde eski binbaşının vatan hainliğiyle suçlandığını öğrenir. Reacher binbaşı Susan Turner'a kurulan komployu ortaya çıkarmak için cinayetin gerçek suçlularının suçluların peşine düşer. Binbaşının adını temizlemek için büyük bir hükümet komplosu arkasındaki gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacak olan Reacher kanundan kaçar durumdayken hayatını sonsuza dek değiştirecek olan büyük bir sırrı da açığa çıkartmaya çalışır...
JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Cobie Smulders
Robert Knepper
Aldis Hodge
Danika Yarosh
Holt McCallany
Robert Catrini
Sue-Lynn Ansari
Patrick Heusinger
Austin Hébert
Judd Lormand
Jason Douglas
Julia Holt
Chase Savoie
Teri Wyble
Hunter Burke
Rebecca Chulew
Anthony Molinari
Nicole Barré
Sabrina Gennarino
Madalyn Horcher
Sam Medina
Charles Barber
Sarah Kate Allsup
Billy Slaughter
Starlette Miariaunii
Wolfgang Stegemann
Jared Bankens
Ben VanderMey
Caroline Hebert
Allyson Leigh
Lee Child
JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.