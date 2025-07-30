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Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher : Never Go Back) filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher : Never Go Back) filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

30.07.2025 17:53:00
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Haber Merkezi
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Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher : Never Go Back) filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Filmin senaristliğini Marshall Herskovitz, Edward Zwick üstleniyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim? 

JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmin 4 yıl sonrasındaki olayları konu alacak olan devam halkası, eski ordu üssüne geri dönen Jack Reacher'ı konu alacak. Reacher binbaşının isteği üzerine eski üssüne geri gelir. Ancak Reacher geri döndüğünde eski binbaşının vatan hainliğiyle suçlandığını öğrenir. Reacher binbaşı Susan Turner'a kurulan komployu ortaya çıkarmak için cinayetin gerçek suçlularının suçluların peşine düşer. Binbaşının adını temizlemek için büyük bir hükümet komplosu arkasındaki gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacak olan Reacher kanundan kaçar durumdayken hayatını sonsuza dek değiştirecek olan büyük bir sırrı da açığa çıkartmaya çalışır...

JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Cobie Smulders

Robert Knepper

Aldis Hodge

Danika Yarosh

Holt McCallany

Robert Catrini

Sue-Lynn Ansari

Patrick Heusinger

Austin Hébert 

Judd Lormand

Jason Douglas

Julia Holt

Chase Savoie

Teri Wyble

Hunter Burke 

Rebecca Chulew 

Anthony Molinari 

Nicole Barré 

Sabrina Gennarino 

Madalyn Horcher 

Sam Medina 

Charles Barber 

Sarah Kate Allsup

Billy Slaughter 

Starlette Miariaunii 

Wolfgang Stegemann 

Jared Bankens 

Ben VanderMey 

Caroline Hebert 

Allyson Leigh 

Lee Child

JACK REACHER: ASLA GERİ DÖNME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

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