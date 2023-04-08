Sıkıysa Yakala filmi konusu nedir? Sıkıysa Yakala filmi oyuncuları kimdir?
Sıkıysa Yakala (Catch Me if You Can) filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İzleyiciler, Sıkıysa Yakala filminin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Sıkıysa Yakala filmi konusu nedir? Sıkıysa Yakala filmi oyuncuları kimdir?
Sıkıysa Yakala (Catch Me if You Can) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sıkıysa Yakala filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg otururken filmin senaristliğini Jeff Nathanson üstlendi. Peki, Sıkıysa Yakala filmi konusu nedir? Sıkıysa Yakala filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...
SIKIYSA YAKALA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sıkıysa Yakala, bir ajan ile bir suçlunun arasındaki kedi-fare oyununu konu ediyor. FBI ajanları hiç şüphe yok ki kendilerine çok fazla güvenmektedirler; ancak bu kez karşılarındaki, onlar için bile pek de kolay bir lokma olmayacaktır. Henüz yirmili yaşlarında, çocuk yaşta bir adam onlarca ülke gezerek, bazen pilot, bazen doktor, bazen savcı mesleklerine bürünerek FBI'ı peşinden koşturmaktadır. Bu ya bir kedi-fare oyunudur ya da sadece farenin oyunudur.
SIKIYSA YAKALA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Leonardo DiCaprio - Frank Abagnale Jr.
Tom Hanks - Carl Hanratty
Christopher Walken - Frank Abagnale Sr.
Amy Adams - Brenda Strong
Martin Sheen - Roger Strong
Nathalie Baye - Paula Abagnale
James Brolin - Jack Barnes
Nancy Lenehan - Carol Strong
SIKIYSA YAKALA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sıkıysa Yakala filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak değerlendirilmiştir.
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