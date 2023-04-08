Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:47

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 15:47

Watchmen filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Watchmen filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder otururken filmin senaristliğini David Hayter ve Alex Tse üstlendi. Peki, Watchmen filmi konusu nedir? Watchmen filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...



WATCHMEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Soğuk Savaş döneminin yansımalarını taşıyan bir çizgi romandan perdeye aktarılmıştır. Hikaye New York’ta yaşanmaktadır. Yıl 1985. ABD ve Sovyetler Birliği, nükleer savaşa girmek üzeredirler. Böyle bir süreçteyken hikayedeki süper kahramanlar, maske ve kostümleri ile halkın arasında gündelik hayatı yaşarlar. Her ne kadar bu kişilere süper kahraman denilse de aslında onların kendi iradelerinden başka güçleri yoktur. Ancak kendi gayretleri ile adaleti oluşturmaya dair emek vermektedirler. Rorschach’ın bir arkadaşı öldürüldüğünde, kendisi bu cinayetin arkasında aslen bu süper kahramanlara karşı bir komplo tehdidi altında olduklarını düşünür ve araştırmaya başlar. Komplonun önünü kesmenin çaresi de dağılan grubunu yeniden toplamak olacaktır.

WATCHMEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Malin Akerman - Laurie Juspeczyk / the Silk Spectre

Billy Crudup - Dr. Manhattan / Jon Osterman

Matthew Goode - Ozymandias / Adrian Veidt

Carla Gugino - Sally Jupiter / Silk Spectre

Jackie Earle Haley - Walter Kovacs / Rorschach

Jeffrey Dean Morgan - The Comedian / Edward Blake

Patrick Wilson - Nite Owl / Dan Dreiberg

Stephen McHattie - Hollis Mason / Old Nite Owl

WATCHMEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Watchmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.