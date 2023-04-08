Watchmen filmi konusu nedir? Watchmen filmi oyuncuları kimdir?
Watchmen filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İzleyiciler, Watchmen filminin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Watchmen filmi konusu nedir? Watchmen filmi oyuncuları kimdir?
Watchmen filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Watchmen filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder otururken filmin senaristliğini David Hayter ve Alex Tse üstlendi. Peki, Watchmen filmi konusu nedir? Watchmen filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...
WATCHMEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Soğuk Savaş döneminin yansımalarını taşıyan bir çizgi romandan perdeye aktarılmıştır. Hikaye New York’ta yaşanmaktadır. Yıl 1985. ABD ve Sovyetler Birliği, nükleer savaşa girmek üzeredirler. Böyle bir süreçteyken hikayedeki süper kahramanlar, maske ve kostümleri ile halkın arasında gündelik hayatı yaşarlar. Her ne kadar bu kişilere süper kahraman denilse de aslında onların kendi iradelerinden başka güçleri yoktur. Ancak kendi gayretleri ile adaleti oluşturmaya dair emek vermektedirler. Rorschach’ın bir arkadaşı öldürüldüğünde, kendisi bu cinayetin arkasında aslen bu süper kahramanlara karşı bir komplo tehdidi altında olduklarını düşünür ve araştırmaya başlar. Komplonun önünü kesmenin çaresi de dağılan grubunu yeniden toplamak olacaktır.
WATCHMEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Malin Akerman - Laurie Juspeczyk / the Silk Spectre
Billy Crudup - Dr. Manhattan / Jon Osterman
Matthew Goode - Ozymandias / Adrian Veidt
Carla Gugino - Sally Jupiter / Silk Spectre
Jackie Earle Haley - Walter Kovacs / Rorschach
Jeffrey Dean Morgan - The Comedian / Edward Blake
Patrick Wilson - Nite Owl / Dan Dreiberg
Stephen McHattie - Hollis Mason / Old Nite Owl
WATCHMEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Watchmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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