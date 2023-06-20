Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:53

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:53

Kartal Eddie filminin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher oturuyor. Kartal Eddie filminin senaryosunu Sean Macaulay ve Simon Kelton kaleme aldı. Kartal Eddie filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Kartal Eddie filmi konusu nedir? Kartal Eddie filmi oyuncuları kimler? Kartal Eddie filmi hikayesi gerçek mi? İşte ayrıntılar...

KARTAL EDDİE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kartal Eddie, İngiltere tarihindeki en ünlü kayak atlamacı Michael Edwards nam-ı değer Eddie the Eagle’ ın ilham verici üstün başarısını konu ediniyor. Edwards’ın spora ‘asla ölüm deme’ yaklaşımı tasvir edilir. Eddie kayakla atlamaya başlamadan once bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwars’ın sıra dışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

Beyaz perdeyle ilk buluşması Knigsman: Gizli Servis filmi ile olan Taron Egerton, Eddie the Eagle’ ı rolü ile karşımıza çıkarken Hugh Jackman ise Eddie’ nin Calgary Olimpiyatlarına hazırlanması için yardım eden Lake Plocidli bir kayak atlama uzmanı canlandırıyor.

KATRAL EDDİE FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Gerçek olaylardan esinlenilen Kartal Eddie, bütün ulus ona güveniyorken bile kendine inanmayı hiç bırakmayan, cesur ve sıradışı bir kayakla atlama sporcusu Michael "Eddie" Edwards'ın hikayesini anlatıyor.

KARTAL EDDİE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Petra - Iris Berben

Zach - Daniel Ings

Matti Nykänen - Edvin Endre

Erik Moberg - Mads Sjogard Pettersen

Lars Holbin - Marc Benjamin

Appleby - Graham Fletcher-Cook

Eddie (10 years old) - Tom Costello Jr.

Eddie (15 years old) - Jack Costello (II)

Richmond - Mark Benton

Bjørn, un coach norvégien - Rune Temte

Un présentateur américain - Matt Rippy

Un médecin - Dickon Tolson

KARTAL EDDİE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ana çekimler Bavyera'daki Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen'de, Seefeld in Tirol'de , Pinewood Stüdyolarında ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. Kuru yamaç sahneleri Berkshire, Bracknell'deki kuru bir kayak pistinde çekildi.

KARTAL EDDİE FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kartal Eddie (Eddie the Eagle) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.