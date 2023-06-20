Nitro Rush filmi konusu nedir? Nitro Rush filmi oyuncuları kimler?

Nitro Rush filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler Nitro Rush filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Nitro Rush filmi konusu nedir? Nitro Rush filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:28
Nitro Rush filmi konusu nedir? Nitro Rush filmi oyuncuları kimler?
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Nitro Rush filminin yönetmen koltuğunda Alain Desrochers otururken filmin senaryosunu Martin Girard kaleme aldı. 2016 yılında Kanada'da vizyona giren Nitro Rush filminin türü aksiyondur. Peki, Rush filmi konusu nedir? Nitro Rush filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

NİTRO RUSH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç eşini ölümcül hastalığından kurtarıp, küçük oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max, hapse düşmüştür. Üstelik ne sevdiği kadını kurtarabilmiştir ne de yedi yıldır oğlunun yüzünü görebilmektedir. Bir gün üst düzey bir yetkili, piyasada Nitro Rush adıyla bilinen uyuşturucu bir ilaçtan kurtulmak için Max’ten yardım ister. Hayata dair tüm umutları tükenmiş olan Max, teklifi reddeder. Ama oğlu Theo’nun, bu suç örgütü tarafından çalıştırıldığını öğrendiğinde hapishane ona dar gelmiştir. Kaçarak, geleceğini yok etmek pahasına da olsa, oğlunu onların elinden kurtaracaktır. Ne var ki babasının yüzünü bile görmek istemeyen Theo ile işi sandığı kadar kolay olmayacaktır.

NİTRO RUSH FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Antoine Olivier Pilon - Charly 

Andreas Apergis - Avocat 

Guillaume Lemay Thivierge - Max

Alexandre Goyette - Colosse 

Jean Nicolas Verreault - Hugo 

Raymond Bouchard - Meg

Antoine Desrochers - Theo

Madeleine Peloquin - Daphne

NİTRO RUSH FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Nitro Rush filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlenmiştir.


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