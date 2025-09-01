Jeanne d'Arc filminin yönetmen koltuğunda Luc Besson oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson, Andrew Birkin üstleniyor. Peki, Jeanne d'Arc filminin konusu ne? Jeanne d'Arc filminin oyuncuları kim?

JEANNE D'ARCC FİLMİNİN KONUSU NE?

1412 yılında Fransa’nın Domremy köyünde Jeanne adında bir kız çocuğu dünyaya gelir. Dönem gereği zor zamanlar yaşanmaktadır. 1337 yılından beri İngiltere ile savaş devam etmektedir. Ülkede şövalye ve askerler kol gezmektedir. İç savaş patlak vermek üzeredir. Jeanne, zaman içinde dindar bir genç kız olur. Neredeyse her gün günah çıkartır. On üç yaşına geldiğinde Tanrı tarafından ilham almakta olduğunu dile getirir. Söylediğine göre Tanrı, Jeanne’ı, Fransa’yı kurtarmak ve Fransa Kralı olacak Prens Charles’a destek vermek ile görevlendirilmiştir. Jeanne’ın dünyaya hangi misyonla geldiğine ikna oluşu ile beraber, tarihe kazınan sıra dışı olaylar birbirini izleyecektir.

JEANNE D'ARCC FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Milla Jovovich

John Malkovich

Faye Dunaway

Dustin Hoffman

Tchéky Karyo

Vincent Cassel

Andrew Birkin

Desmond Harrington

Pascal Greggory

Gérard Krawczyk

Richard Ridings

Timothy West

JEANNE D'ARCC FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jeanne d'Arc filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.