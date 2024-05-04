Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:01

Güncelleme: 04.05.2024 - 18:01

Kabus Evi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Scott Beck, Bryan Woods üstleniyor. Peki, Kabus Evi filminin konusu ne? Kabus Evi filminin oyuncuları kim?

KABUS EVİi FİLMİNİN KONUSU NE?

Cadılar Bayramı’nda bir grup arkadaş, en karanlık korkulardan beslenen bir evle karşılaşırlar. Geceleri aniden ölümcül bir hayatta kalma mücadelesine dönüşen grup, bazı kâbusların gerçek olduğunun farkına varır.

KABUS EVİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Katie Stevens

Will Brittain

Lauryn Alisa McClain

Andrew Caldwell

Shazi Raja

Schuyler Helford

KABUS EVİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kabus Evi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.