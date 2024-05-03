Hacker filminin konusu ne? Hacker filminin oyuncuları kim?

Hacker (Bilgisayar Korsanı) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hacker filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hacker filminin konusu ne? Hacker filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 19:27
Hacker filminin konusu ne? Hacker filminin oyuncuları kim?
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Hacker filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Akan Satayev üstleniyor. Peki, Hacker filminin konusu ne? Hacker filminin oyuncuları kim? 

HACKER FİLMİNİN KONUSU NE?

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), ailesi maddi sıkıntılarla boğuşan bir gençtir. Sokaklardan gelen dolandırıcı arkadaşı Sye’nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile dark web’te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI’ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki ‘Z’nin dikkatini çeker. 

HACKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Callan Ryan Claude McAuliffe

Lorraine Nicholson

Clifton Collins Jr.

Zachary Bennett

Daniel Eric Gold

Vlada Verevko

James Byron

James Cade

Simon Northwood

Jas Dhanda

Randy Thomas

Barbara De La Fuente

Christopher Cordell

Temur Mamisashvili

James Collins

Greg Hovanessian

HACKER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hacker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


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