Kaçaklar filmi konusu nedir? Kaçaklar filmi oyuncuları kim?
Kaçaklar (The Losers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Kaçaklar filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Kaçaklar filmi konusu nedir? Kaçaklar filmi oyuncuları kim?
Kaçaklar (The Losers) filminin yönetmen koltuğunda Sylvain White otururken filmin senaryosunu James Vanderbilt ve Peter Berg kaleme aldı. Filmseverler, Kaçaklar filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Kaçaklar filmi konusu nedir? Kaçaklar filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
KAÇAKLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yeni bir görev için yola çıkan tim, Clay (Jeffrey Dean Morgan), Jensen (Chris Evans), Roque (Idris Elba), Pooch (Columbus Short) ve Cougar (Óscar Jaenada)’dan oluşuyor. Ekiptekiler, beklemedikleri bir ihanet ile şoka girerler. Üstelik ellerinde düşmanın isminden başka birşey yoktur. Bu saydığımız tim’in yolu, Aisha (Zoe Saldana) isimli gizemli bir kadına rastlar. Gücünü Aisha’nın zekası ile birleştiren ekip, Max (Jason Patric) adındaki düşmanlarının ardındaki sırrı çözmeye niyetlidir.
KAÇAKLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Zoe Saldana - Aisha
Jeffrey Dean Morgan - Clay
Chris Evans - Jake Jensen
Idris Elba - Roque
Oscar Jaenada - Cougar
Jason Patric - Max
Columbus Short - Pooch
Holt McCallany - Wade
Robert Slavonia - Mr. Anderson
Peter Francis James - Fadhil
Peter Macdissi - Vikram
KAÇAKLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaçaklar (The Losers) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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