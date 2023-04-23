Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:36

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:36

Kaçaklar (The Losers) filminin yönetmen koltuğunda Sylvain White otururken filmin senaryosunu James Vanderbilt ve Peter Berg kaleme aldı. Filmseverler, Kaçaklar filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Kaçaklar filmi konusu nedir? Kaçaklar filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KAÇAKLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeni bir görev için yola çıkan tim, Clay (Jeffrey Dean Morgan), Jensen (Chris Evans), Roque (Idris Elba), Pooch (Columbus Short) ve Cougar (Óscar Jaenada)’dan oluşuyor. Ekiptekiler, beklemedikleri bir ihanet ile şoka girerler. Üstelik ellerinde düşmanın isminden başka birşey yoktur. Bu saydığımız tim’in yolu, Aisha (Zoe Saldana) isimli gizemli bir kadına rastlar. Gücünü Aisha’nın zekası ile birleştiren ekip, Max (Jason Patric) adındaki düşmanlarının ardındaki sırrı çözmeye niyetlidir.

KAÇAKLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zoe Saldana - Aisha

Jeffrey Dean Morgan - Clay

Chris Evans - Jake Jensen

Idris Elba - Roque

Oscar Jaenada - Cougar

Jason Patric - Max

Columbus Short - Pooch

Holt McCallany - Wade

Robert Slavonia - Mr. Anderson

Peter Francis James - Fadhil

Peter Macdissi - Vikram

KAÇAKLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçaklar (The Losers) filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.