Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:18

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:18

Western: İki Yavru (The Yearling) filminin yönetmen koltuğunda Clarence Brown otururken filmin senaryosunu Paul Osborn kaleme aldı. Filmseverler, Western: İki Yavru (The Yearling) filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Western: İki Yavru filmi konusu nedir? İki Yavru filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

İKİ YAVRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerikan iç savaşı sonrasında, isyancı askerlerden birisi olan Penny Baxter, eşi Orry ve 12 yaşındaki oğlu Jody ile Florida’daki ilk yerleşimcilerdendirler. Baxter çiftinin daha önce kaybettikleri 2 çocuğu Orry’nin hayata daha sert bakmasına sebep olmuştur. Buna karşılık Penny ve oğlu daha sıcak ve sevgi doludur… Pulitzer ödüllü Marjorie Kinnan Rawlings’in romanından uyarlanan filmde, fakir ailesi ile Florida Everglades’de yaşayan 12 yaşındaki Jody’nin yavru geyik ile kurduğu güçlü dostluk anlatılıyor. Filmin konusu, Amerikan içsavaşı sonrasında geçiyor. Yönetmen Rod Hardy, dönemin tarihsel ve toplumsal panoramasını başarılı sinema diliyle yansıtması, romanın ana temalarına ve özüne geniş ölçüde sadık kaldığının bir göstergesi. Filmin küçük kahramanı canlandıran Jarman’in gösterdiği üstün performans, ‘‘En İyi Çocuk Oyuncu’’ Özel Oscarı’yla onurlandırıldı..

İKİ YAVRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Chill Wills

Gregory Peck

Jane Wyman

Claude Jarman Jr.

Clem Bevans

İKİ YAVRU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

1946 yılında vizyona giren İki Yavru (The Yearling) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.



