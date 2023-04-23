Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim?
Salinger Yılım (My Salinger Year) filmi televizyon ekranlarında izleyicisyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim?
Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Philippe Falardeau üstlendi. Filmseverler, Salinger Yılım (My Salinger Year) filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SALİNGER YILIM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Salinger Yılım, bir edebiyat ajansında işe başlayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Joanna, yazar olma hayali kuran genç bir kadındır. Hayalini gerçekleştirmek için New York’a giden Joanna, burada J.D. Salinger’in edebiyat ajansında iş bulur. Eksantrik patronu Margaret, Joanna’yı Salinger'ın hayranlarından gelen mektuplara cevap vermekle görevlendirir. Dünyanın dört bir yanından gelen mektupları okuyan Joanna, mektuplara standart cevaplar yazmaktan pek de hoşnut değildir. Mektupları içinden geldiği şekilde yanıtlamaya başlayan Joanna, bu süreçte kendi sesini bulmaya çalışır.
SALİNGER YILIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Margaret Qualley - Joanna
Sigourney Weaver - Margaret
Douglas Booth - Don
Seána Kerslake - Jenny
Brían F. O'Byrne - Hugh
Colm Feore - Daniel
Théodore Pellerin - Winston-Salem
Yanic Truesdale - Max
Hamza Haq - Karl
Leni Parker - Pam
SALİNGER YILIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.5 olarak belirlendi.
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