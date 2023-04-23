Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim?

Salinger Yılım (My Salinger Year) filmi televizyon ekranlarında izleyicisyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:09
Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Philippe Falardeau üstlendi. Filmseverler, Salinger Yılım (My Salinger Year) filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SALİNGER YILIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salinger Yılım, bir edebiyat ajansında işe başlayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Joanna, yazar olma hayali kuran genç bir kadındır. Hayalini gerçekleştirmek için New York’a giden Joanna, burada J.D. Salinger’in edebiyat ajansında iş bulur. Eksantrik patronu Margaret, Joanna’yı Salinger'ın hayranlarından gelen mektuplara cevap vermekle görevlendirir. Dünyanın dört bir yanından gelen mektupları okuyan Joanna, mektuplara standart cevaplar yazmaktan pek de hoşnut değildir. Mektupları içinden geldiği şekilde yanıtlamaya başlayan Joanna, bu süreçte kendi sesini bulmaya çalışır.

SALİNGER YILIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Margaret Qualley - Joanna

Sigourney Weaver - Margaret

Douglas Booth - Don

Seána Kerslake - Jenny

Brían F. O'Byrne - Hugh

Colm Feore - Daniel

Théodore Pellerin - Winston-Salem

Yanic Truesdale - Max

Hamza Haq - Karl

Leni Parker - Pam

SALİNGER YILIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.5 olarak belirlendi.


salinger yılım salinger yılım filmi my salinger year trt 2 filmleri TRT2

İlgili Haberler

Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kim?

Bebek Geliyorum Demez filmi konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez filmi oyuncuları kim?
Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim?

Bekle Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Bekle Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim?
Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim?

Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim?

En Çok Okunan Haberler