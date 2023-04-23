Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:09

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:09

Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Philippe Falardeau üstlendi. Filmseverler, Salinger Yılım (My Salinger Year) filmi hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Peki, Salinger Yılım filmi konusu nedir? Salinger Yılım filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SALİNGER YILIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salinger Yılım, bir edebiyat ajansında işe başlayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Joanna, yazar olma hayali kuran genç bir kadındır. Hayalini gerçekleştirmek için New York’a giden Joanna, burada J.D. Salinger’in edebiyat ajansında iş bulur. Eksantrik patronu Margaret, Joanna’yı Salinger'ın hayranlarından gelen mektuplara cevap vermekle görevlendirir. Dünyanın dört bir yanından gelen mektupları okuyan Joanna, mektuplara standart cevaplar yazmaktan pek de hoşnut değildir. Mektupları içinden geldiği şekilde yanıtlamaya başlayan Joanna, bu süreçte kendi sesini bulmaya çalışır.

SALİNGER YILIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Margaret Qualley - Joanna

Sigourney Weaver - Margaret

Douglas Booth - Don

Seána Kerslake - Jenny

Brían F. O'Byrne - Hugh

Colm Feore - Daniel

Théodore Pellerin - Winston-Salem

Yanic Truesdale - Max

Hamza Haq - Karl

Leni Parker - Pam

SALİNGER YILIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Salinger Yılım (My Salinger Year) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.5 olarak belirlendi.