Kaçış Oyunu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor. Peki, Kaçış Oyunu filminin konusu ne? Kaçış Oyunu filminin oyuncuları kim?

KAÇIŞ OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaçış Oyunu, 'Paranoya' adındaki bir kaçış oyununa katılan iki arkadaşın yaşadıklarını konu ediyor. En büyük kaçış oyunu Paranoya’ya hoş geldiniz. Oyunda sadece iki kural var. Birincisi, oyundaki hiçbir şey gerçek değil, ikincisi ise içinizden biri kişi ölecek. Oyun tutkunu olan Lucas ve Chloe da bu çok özel olan kaçış oyunu Paranoya’ya katılmaya karar verir. İlk bilmeceyi başarıyla çözen ikili, terk edilmiş bir akıl hastanesine götürülür. Korkutucu bir ormanın içindeki bu yerde kendileri gibi finale kalan dört oyuncu daha vardır. Oyuncular, kapatıldıkları yerden kurtulup oyunu tamamlamanın yolunu aramaya başlar. Ancak çok geçmeden içlerinden sadece bir kişinin oradan sağ çıkacağını anlarlar.

KAÇIŞ OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charley Palmer Rothwell

Roxane Mesquida

Marie Zabukovec

Thomas Mustin

Laetitia Chambon

Igor Van Dessel

Daphné Huynh

Caroline Donnely

Héléna Chambon

Alizée Gaie

KAÇIŞ OYUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçış Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden3.7 olarak belirlendi.