Roma'nın 2 maçlık hasreti dindi!

16.12.2025 09:40:00
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Como'yu 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Roma, sahasında Como'yu konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma, 1-0 kazandı.

ZEKİ ÇELİK OYNAMADI

Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Wesley kaydetti.

Roma'da kırmızı kart cezalısı milli oyuncu Zeki Çelik, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Roma, lider Inter'in 3 puan gerisinde 4. sırada haftayı tamamladı. Como ise 24 puanla 7. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Roma, Juventus deplasmanında mücadele edecek. Como, deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

