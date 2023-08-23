Max Manus filminin konusu ne? Max Manus filminin oyuncuları kim?
Max Manus filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Max Manus filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Max Manus filminin konusu ne? Max Manus filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Max Manus filminin yönetmen koltuğunda Joachim Roenning ve Espen Sandberg oturuyor. Senaristliğini Thomas Nordseth-tiller üstleniyor. Peki, Max Manus filminin konusu ne? Max Manus filminin oyuncuları kim?
MAX MANUS FİLMİNİN KONUSU NE?
Max, Finlandiya’da komünistlerle çarpıştıktan sonra Nazi yönetimindeki Norveç’e döner. Nazilerle mücadele eden Norveç direnişine katılır. Max yakalanınca İskoçya’ya kaçar. Norveç’e döndükten sonra ise büyük bir göreve kalkışır. Alman gemilerini bombalayacaktır. 2. Dünya Savaşı’ndaki en şöhretli sabotajcılardan birini anlatıyor.
MAX MANUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aksel Hennie
Agnes Kittelsen
Nicolai Cleve Broch
MAX MANUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Max Manus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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