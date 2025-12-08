Kadınlar Kulübü filminin yönetmen koltuğunda Miguel A. Ferrer oturuyor. Filmin senaristliğini Miguel A. Ferrer ve Anastazja Davis üstleniyor. Peki, Kadınlar Kulübü filminin konusu ne? Kadınlar Kulübü filminin oyuncuları kim?

KADINLAR KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eskiden başarılı bir dövüşçü olan ancak sonrasında bu dünyadan uzaklaşmış Rebecca'nın kız kardeşi yüklü bir borcun altına girmiştir. Babası Holt ise hapistedir ve kız kardeşine yardım edecek ondan başka kimse yoktur. Kardeşi Kate'in bir sadistin kurbanı olmasını engellemek için istemese de yeraltı dövüş dünyasının kirli ortamlarına yeniden adım atmak zorunda kalır.

KADINLAR KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amy Johnston

Cortney Palm

Dolph Lundgren

Rey Goyos

Sean Faris

KADINLAR KULÜBÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kadınlar Kulübü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.